Решите пожалуйста неравенство log7 (6 - 4x) lt; 2
Алгебра
Решите пожалуйста неравенство log7 (6 - 4x) lt; 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Log7(6-4x)<2 ОДЗ:6-4x>0; x<1,5 log7(6-4x)<log7(49) 6-4x<49 -4x<49-6 -4x<43 x>-10,75 С учетом ОДЗ такой ответ: x принадлежит (-10,75;1,5)
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