Тринадцать десятых плюс две пятых
Математика
Тринадцать десятых плюс две пятых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получится семнадцать десятых
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