Вычислити 3/4-(1'1/3-1' 1/6) ,б) 3'1/8-(2'2/3+1/3
Математика
Вычислити 3/4-(1'1/3-1' 1/6) ,б) 3'1/8-(2'2/3+1/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1\1/3-1 1\6=4/3-7/6=4*2/6-7/6=8/6-7/6=1\6 3\4-1\6=3*3/12-1*2/12=9/12-2\12=8\12=2/3 3/4-(1 1/3-1 1/6)=2/3 3 1\8-(2 2/3+1/3)=1/8 2 2/3+1/3=2 3\3=3 3 1\8-3=1/8
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