Выделите наиболее общие особенности природы Тихого океана.объясните их причины
География
Выделите наиболее общие особенности природы Тихого океана.объясните их причины
Ответ(ы):
Гость:
Тихий океан- самый большой океан в мире,полноводный и богат полезными ископаемыми (под водой). В некоторых частях океана часто идут дожди.
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