Выкопали а морковок и связали в пучки по n морковок в каждом. Сколько получилось пучков?

Математика
Выкопали а морковок и связали в пучки по n морковок в каждом. Сколько получилось пучков?
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