Вынести множитель из под знака корня 1) √175 2)√128 3) √700 4) √180 5) √3 * 4,41 6)√0,0128

Алгебра
Вынести множитель из под знака корня 1) √175 2)√128 3) √700 4) √180 5) √3 * 4,41 6)√0,0128
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