Выпеши из текста словосочетания:1)прилагательное+существительное;глагол+существ??тельное.кай остался один в ледяном зале.

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Выпеши из текста словосочетания:1)прилагательное+существительное;глагол+существ??тельное.кай остался один в ледяном зале.

Автор: Гость