Выпеши из текста словосочетания:1)прилагательное+существительное;глагол+существ??тельное.кай остался один в ледяном зале.
Русский язык
Выпеши из текста словосочетания:1)прилагательное+существительное;глагол+существ??тельное.кай остался один в ледяном зале.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.ледяном зале потму,как зале каком? ледяном. 2. остался кай потому, как кай что сделал? остался.
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