Упражнение 449,второй вариант.Помогите пожалуйста!
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Упражнение 449,второй вариант.Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 вариант: Работать-по-другому,умело,аккуратно,долго,много,быстро. Ехать-рядом,близко,издалека,вдвоем,медленно. Удачи тебе:)
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