Длина прямоугольника на 2см больше ширины.найдите диагональ данного прямоугольника,если его площадь равна 24см^2

Математика

Длина прямоугольника на 2см больше ширины.найдите диагональ данного прямоугольника,если его площадь равна 24см^2

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