Длина прямоугольника на 2см больше ширины.найдите диагональ данного прямоугольника,если его площадь равна 24см^2

Математика
Длина прямоугольника на 2см больше ширины.найдите диагональ данного прямоугольника,если его площадь равна 24см^2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 а*(а+2)=24 а=4-ширина, 4+2 -длина диагональ= корень квадратный из(16+36) = 2 корень из 13
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