А)Ученые выделяют несколько факторов социальной мобильности Б)Социальная мобил??ность- это процесс движения индивидов между иерархически организованными элементами социальной структуры. В)В современном обществе человек, к сча...
Обществознание
А)Ученые выделяют несколько факторов социальной мобильности Б)Социальная мобил??ность- это процесс движения индивидов между иерархически организованными элементами социальной структуры. В)В современном обществе человек, к счастью, имеет все шансы реализовать свои престижные потребности и добиваться высокого социального статуса. Г)В традиционном обществе подобные возможности были органичны. Д)Один из признаков традиционного общества-низкая социальная мобильность. Определите,какие положения текста имеют 1)фактический характер 2)характер оценочных суждения 3)характер теоретических утверждений А) Б) В) Г) Д)
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А - 1 , Б - 4, В - 3, Г- 1 , Д -2
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