Как будет по английски-"Строят-ли Древние Египтяне пирамиды?" Заранее вам спасибо!

Английский язык
Как будет по английски-"Строят-ли Древние Египтяне пирамиды?" Заранее вам спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Are the Ancient Egyptians building the pyramids?
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