К 30 граммам раствора, содержащего 15% нитрата бария (ВаNO3) и 15% NaCl добавили избыток серной кислоты, образовавшийся остаток отделили и взвесили, к фильтрату добавили избыток нитрата серебра, так же образовался осадок, его в...
Химия
К 30 граммам раствора, содержащего 15% нитрата бария (ВаNO3) и 15% NaCl добавили избыток серной кислоты, образовавшийся остаток отделили и взвесили, к фильтрату добавили избыток нитрата серебра, так же образовался осадок, его высушили и взвесили, Определить общую массу осадков. ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПОЖАЛУЙСТА!!! ОЧЕНЬ НАДО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ba(NO3)2+H2SO4=BaSO4+2HNO3 NaCl+AgNO3=NaNO3+AgCl mBa(NO3)2=30*0,15=4,5 г n-----------=4,5/Mr=4,5/261=0,017 моль nBaSO4=nBa(NO3)2=0,17 моль по 1 уравнению mосад=0,017*Mr(137+96=233)=3,961 mNaCl=30*0,15=4,5 nNaCl=4,5/58,5=0,07 nAgCl=nNaCl=0,07 моль по 2 уравнению mAgCl=0,07*Mr=0,07*143,7=10 г mосад=3,96+10=13,96г
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