К 30 граммам раствора, содержащего 15% нитрата бария (ВаNO3) и 15% NaCl добавили избыток серной кислоты, образовавшийся остаток отделили и взвесили, к фильтрату добавили избыток нитрата серебра, так же образовался осадок, его в...

Химия

К 30 граммам раствора, содержащего 15% нитрата бария (ВаNO3) и 15% NaCl добавили избыток серной кислоты, образовавшийся остаток отделили и взвесили, к фильтрату добавили избыток нитрата серебра, так же образовался осадок, его высушили и взвесили, Определить общую массу осадков. ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПОЖАЛУЙСТА!!! ОЧЕНЬ НАДО

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