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84 разделить на икс равно 3 остаток
Математика
84 разделить на икс равно 3 остаток
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84-3=81 81:9=9 84:9= 9,(3ост) Ответ:x=9
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