Каковы итоги земского собора 1613 года

История
Каковы итоги земского собора 1613 года
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Михаила Романова избрали  на роль царя. Он являлся сыном патриарха Филарета,связанного родственными узами с Рюриковичами. Его избрание закрыло период смутного времени.
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