Прошу помогите...(-97-7•(-5)-28):9=
Математика
Прошу помогите...(-97-7•(-5)-28):9=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( - 97 + 35 - 28 ) / 9 = 90 / 9 = 10
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