Как и почему меняется вес тела при ускоренном и замедленном движении вверх и вниз
Физика
Как и почему меняется вес тела при ускоренном и замедленном движении вверх и вниз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если тело движется вверх, то вес увеличивается, а если вниз-то уменьшается. Потому что сила с которой тело действует на опору равна силе реакции опоры или силе упругости.
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