Помогите решить уравнение х+1 7/9=1/6; -7/15:у=-0,2
Математика
Помогите решить уравнение х+1 7/9=1/6; -7/15:у=-0,2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) х+1 7/9=1/6 х=1/6- 1 7/9 х=1/6-16/9 х=(3-32 )/18 х=-29/18 х= -1 11/18 2)-7/15:у=-0,2 у=-2/10: 7/15 у=-2/10*15/7 у=-30/70 у=-3/7
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