ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ!!!ОЧЕНЬ НУЖНО!! We hope you remember such places of interest in London as:Trafalgar Square,the British Museum,Hyde Park.Try and answer the following questions about these places. 1)What is the centre of Lond...
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ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ!!!ОЧЕНЬ НУЖНО!! We hope you remember such places of interest in London as:Trafalgar Square,the British Museum,Hyde Park.Try and answer the following questions about these places. 1)What is the centre of London? 2)Where is the National Gallery situated? 3)What do you know about the British Museum? 4)Which is the largest park in London? 5)What is there in the middle of Trafalgar Square? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО*))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы надеемся, что вы помните такие достопримечательности Лондона как Трафальгарская площадь, Британский музей, Гайд-парк. Попробуйте ответить на следующие вопросы об этих местах 1) Что является центром Лондона? 2) Где находится Национальная галерея расположена? 3) Что вы знаете о Британском музее? 4) Какой самый большой парк в Лондоне? 5 Что там в середине Трафальгарской площади?
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