ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ!!!ОЧЕНЬ НУЖНО!! We hope you remember such places of interest in London as:Trafalgar Square,the British Museum,Hyde Park.Try and answer the following questions about these places. 1)What is the centre of Lond...

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Мы надеемся, что вы помните такие достопримечательности Лондона как Трафальгарская площадь, Британский музей, Гайд-парк. Попробуйте ответить на следующие вопросы об этих местах 1) Что является центром Лондона? 2) Где находится Национальная галерея расположена? 3) Что вы знаете о Британском музее? 4) Какой самый большой парк в Лондоне? 5 Что там в середине Трафальгарской площади?