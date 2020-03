Напишите программу, которая вводит с клавиатуры номер месяца и определяет, сколько дней в этом месяце. При вводе неверного номера месяца должно быть выведено сообщение об ошибке. Считается, что год невисокосный. Входные данны...

Гость: Гость:

n = int(input()) if n ==0 or n > 12: print(0) elif n == 1 or n == 3 or n == 5 or n == 7 or n == 8 or n == 10 or n == 12: print(31) elif n == 4 or n == 6 or n == 9 or n == 11: print(30) elif n == 2: print(28)