Напишите программу, которая вводит с клавиатуры номер месяца и определяет, сколько дней в этом месяце. При вводе неверного номера месяца должно быть выведено сообщение об ошибке. Считается, что год невисокосный. Входные данны...

Информатика

Напишите программу, которая вводит с клавиатуры номер месяца и определяет, сколько дней в этом месяце. При вводе неверного номера месяца должно быть выведено сообщение об ошибке. Считается, что год невисокосный. Входные данные Входная строка содержит единственное целое число – номер месяца (возможно, неправильный). Выходные данные Выходная строка должна содержать одно целое число – количество дней в этом месяце или 0, если был введён неверный номер месяца. Для PYTHON, не для Pascal

Автор: Гость