Напишите программу, которая вводит с клавиатуры номер месяца и определяет, сколько дней в этом месяце. При вводе неверного номера месяца должно быть выведено сообщение об ошибке. Считается, что год невисокосный. Входные данны...
Информатика
Напишите программу, которая вводит с клавиатуры номер месяца и определяет, сколько дней в этом месяце. При вводе неверного номера месяца должно быть выведено сообщение об ошибке. Считается, что год невисокосный. Входные данные Входная строка содержит единственное целое число – номер месяца (возможно, неправильный). Выходные данные Выходная строка должна содержать одно целое число – количество дней в этом месяце или 0, если был введён неверный номер месяца. Для PYTHON, не для Pascal
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n = int(input()) if n ==0 or n > 12: print(0) elif n == 1 or n == 3 or n == 5 or n == 7 or n == 8 or n == 10 or n == 12: print(31) elif n == 4 or n == 6 or n == 9 or n == 11: print(30) elif n == 2: print(28)
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