Заполните таблицу. Строение головного мозга позвоночных животных Критерии для сравнения Рыбы Амфибии Рептилии Птицы Млекопитающие Число отделов Развитие мозжечка Наличие промежуточного мозга Развитие переднего мозга Налич...
Биология
Заполните таблицу. Строение головного мозга позвоночных животных Критерии для сравнения Рыбы Амфибии Рептилии Птицы Млекопитающие Число отделов Развитие мозжечка Наличие промежуточного мозга Развитие переднего мозга Наличие больших полушарий Наличие серого вещества
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