Сочинение на тему: "Мое любимое занятие". Нужно использовать сложные предложения. ??омогите, пожалуйста!!!!
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Сочинение на тему: "Мое любимое занятие". Нужно использовать сложные предложения. ??омогите, пожалуйста!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю заниматься рисованием и танцами, так как меня это вдохновляет, но сегодня я ушла из танцев и рисования, потому что надо учиться и сдавать эти дурцакие экзамены.
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