Миша и Маша делят между собой конфеты. Миша взял себе половину всех конфет, Маша - треть оставшихся конфет, затем Миша - четверть оставшихся, затем Маша - 1/5 оставшихся конфет, Миша - 1/6 , Маша - 1/7 , Миша - 1/8, наконец, Ма...

Алгебра

Миша и Маша делят между собой конфеты. Миша взял себе половину всех конфет, Маша - треть оставшихся конфет, затем Миша - четверть оставшихся, затем Маша - 1/5 оставшихся конфет, Миша - 1/6 , Маша - 1/7 , Миша - 1/8, наконец, Маша - 1/9 часть оставшихся конфет. Оставшиеся неразделённые после таково дележа конфеты были подарены на Новый Год Ивану. Сколько конфет получил Иван на праздник, если известно, что он получил меньше 500 конфет? В ответе укажите числовое значение без наименования (Например 23)

Автор: Гость