Какие погодные условия необходимы для того чтобы воздушный змей хорошо летал
Окружающий мир
Какие погодные условия необходимы для того чтобы воздушный змей хорошо летал
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Гость:
Пасмурные но солнечные...
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