Раскройте основные идеи и положения «Конституции» Н. М. Муравьева.

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Работая над конституцией в 1821 г. и последующие годы, Никита Муравьев уже отошел от прежних республиканских воззрений. Он в это время склоняется к идее конституционной монархии. Никита Муравьев в своей конституции объявлял освобождение крестьян от крепостной зависимости, но одновременно вводил положение: «Земли помещиков остаются за ними». По его проекту крестьяне освобождались без земли. Лишь в последнем варианте своей конституции он под давлением критики товарищей сформулировал положение о незначительном наделении землей: крестьяне получали усадебные участки я сверх этого по две десятины на двор в порядке общинного владения. Конституция Никиты Муравьева характеризовалась высоким имущественным цензом: только земельный собственник или владелец капитала имел право полностью участвовать в политической жизни страны, избирать и быть избранным.Женщины по конституции Никиты Муравьева, как и по конституции Пестеля, были лишены избирательного права. Кроме того, Никита Муравьев был намерен ввести образовательный ценз для граждан Российского государства. Сверх этого конституция Никиты Муравьева вводила еще ценз оседлости: кочевники не имели избирательного права.Крестьянин-общинник не считался «владельцем»-собственником, его избирательное право было чрезвычайно ограниченно. Первый вариант конституции предоставлял крестьянам-общинникам ограниченное избирательное право: с каждых 500 человек мужчин избирался только один, который имел право выбора. Во втором варианте Муравьёв изменил свою формулировку. Теперь к участию в выборах волостного старшины допускались все граждане без различия.Никита Муравьев проектировал отмену крепостного права, делал крестьянина лично свободным: «Крепостное состояние и рабство отменяются. Раб, прикоснувшийся земли русской, становится свободным». Сословия также отменялись. «Все русские равны перед законом».Конституция Никиты Муравьева утверждала священное и неприкосновенное право буржуазной собственности, но в ней подчеркивалось, что право собственности заключает в себе следующее: человек не может быть собственностью другого, крепостное право должно быть отменено.По конституции Никиты Муравьева немедленно уничтожались военные поселения, все военные поселяне должны были немедленно перейти на положение казённых крестьян, земля военных поселений передавалась в общинную крестьянскую собственность. Удельные земли, т. е. земли, на доход с которых содержались члены царствующего дома, конфисковывались и передавались во владение крестьян. Все названия сословных групп отменялись и заменялись названием «гражданин» или «русский». Понятие «русский» по конституции Никиты Муравьёва не относится непосредственно к национальности – оно означает гражданина Российского государства.Проект Муравьева утверждал ряд буржуазных свобод: она провозглашала свободу передвижения и занятий населения, свободу слова, печати и свободу вероисповеданий. Отменялся сословный суд и вводился общий суд присяжных заседателей для всех граждан.Законодательная, исполнительная и судебная власти в конституции Никиты Муравьева были разделены. По конституции император есть только «верховный чиновник российского правительства», он являлся представителем только исполнительной власти, законодательной власти император не имел. Император командовал войсками, но не имел права ни начинать войны, ни заключать мира. Он не мог покидать территории империи, иначе он лишался императорского сана.Будущая Россия должна быть федеративным государством. Империя делилась на отдельные федеративные единицы, которые Муравьев называл державами. Было пятнадцать держав (и областей). В каждой державе была своя столица.Столицей федерации должен был стать Нижний Новгород – город, славный своим героическим прошлым во время польской интервенции XVII в., центр страны.Верховным органом законодательной власти по конституции Никиты Муравьева должно было стать Народное вече. Оно состояло из двух палат: верхняя палата – Верховная дума, нижняя – Палата народных представителей.Палата народных представителей должна была состоять из членов, выбранных на два года гражданами держав. Палата первого созыва должна была состоять из 450 членов. Дума, по проекту Муравьева должна, состоять из 42 членов. Кроме основной, законодательной работы, в компетенцию Верховной думы должен был входить суд над министрами, верховными судьями и прочими сановниками в случае обвинения их народными представителями. Совместно с императором Дума участвовала в заключении мира, в назначении судей верховных судебных мест, главнокомандующих сухопутными и морскими силами, корпусных командиров, начальников эскадр и верховного блюстителя (генерал-прокурора).