Выписать однокоренные слова.ВЫделить корень.Воды,полевой,зелень,водичка,дубовый,сад,водяной,зелёный,зеленеет,водица,дуб,дубок.белый,ход.
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Выписать однокоренные слова.ВЫделить корень.Воды,полевой,зелень,водичка,дубовый,сад,водяной,зелёный,зеленеет,водица,дуб,дубок.белый,ход.
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Воды, водичка, водяной, водица - корень вод зелень,зеленый, зеленеет - корень зелен Дубовый, дуб,дубок - корень дуб
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