Выпишете словосочетания имен существительных с именем прилагательным.определит?? число род и падеж. взошло,заиграло над лесом зимнее солнце.лучи яркого света янтарным блеском зажгли снега.серебристым инеем украсились гибкие ве...
Русский язык
Выпишете словосочетания имен существительных с именем прилагательным.определит?? число род и падеж. взошло,заиграло над лесом зимнее солнце.лучи яркого света янтарным блеском зажгли снега.серебристым инеем украсились гибкие ветви берез.на белоснежной скатерти полян видны чудесные узоры звериных и птичьих следов.с тихим свистом летят к высоким елям клесты.в далике пустил весеннюю трель пестрый дятел.проворная белочка перемахнула с еловой ветки на сосновое дерево .пропищала под кочкой в зимнем гнезде мыша.из мягкого снега вылетели красавцы тетерева,расселись на березах и стали клевать душистые почки.эти нарядные птицы живут дружными стаями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимнее солнце (ср.р., ед.ч., им.п.); яркого света (м.р., м.р., р.п.); янтарным блеском (м.р., ед.ч., Т.п.); серебристым инеем (м.р., ед.ч., Т.п.); гибкие ветви (ж.р., мн.ч., им.п.); белоснежной скатерти (ж.р., ед.ч., П.п.); чудесные узоры (м.р., мн.ч., Им.п.); птичьих следов (м.р., мн.ч., Р.п.); тихим свистом (м.р., ед.ч., Т.п.); высоким елям (ж.р., мн.ч., Д.п.); весеннюю трель (ж.р., ед.ч., Р.п.); пестрый дятел (м.р., ед.ч., Им.п.); проворная белочка (ж.р., ед.ч., Им.п.); еловой ветви (ж.р., ед.ч., Р.п.); сосновое дерево (ср.р., ед.ч., Р.п.); зимнем гнезде (ср.р., ед.ч., П.п.); мягкого снега (м.р., ед.ч., Р.п.); душистые почки (ж.р., мн.ч., Р.п.); нарядные птицы (ж.р., мн.ч., Им.п.); дружными стаями (ж.р., мн.ч., Т.п.).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык