Выпишете словосочетания имен существительных с именем прилагательным.определит?? число род и падеж. взошло,заиграло над лесом зимнее солнце.лучи яркого света янтарным блеском зажгли снега.серебристым инеем украсились гибкие ве...

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Выпишете словосочетания имен существительных с именем прилагательным.определит?? число род и падеж. взошло,заиграло над лесом зимнее солнце.лучи яркого света янтарным блеском зажгли снега.серебристым инеем украсились гибкие ветви берез.на белоснежной скатерти полян видны чудесные узоры звериных и птичьих следов.с тихим свистом летят к высоким елям клесты.в далике пустил весеннюю трель пестрый дятел.проворная белочка перемахнула с еловой ветки на сосновое дерево .пропищала под кочкой в зимнем гнезде мыша.из мягкого снега вылетели красавцы тетерева,расселись на березах и стали клевать душистые почки.эти нарядные птицы живут дружными стаями.

Автор: Гость