почему и как начались греко-персидские войны

История
почему и как начались греко-персидские войны
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В середине VI столетия до Р. Х. на азиатском Востоке образовалась Персидская монархия, которая выступила наследницей более раннего иранского государства – Мидии – и вскоре стала весьма обширной. Основатель Персидской державы, Кир Старший, стал делать завоевания по всем направлениям. В 546 г. до Р. Х. он покорил Лидийское царство (546), которое тогда занимало почти всю Малую Азию и владело почти всем греческими колониями этого полуострова. Хотя Кир неплохо относился к эллинам, положение многих греческих городов ухудшилось: персы заставили их платить большую дань. Персидскому царству вскоре были подчинены Вавилония и Египет. Его владыки не собирались прекращать войн на западе. Вскоре они захватили часть островов Эгеиды и Фракию. В 512 г. царь Дарий I совершил через Балканы поход на скифов Северного Причерноморья.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Автомобиль ехал 4 часа со скоростью x км/ч какое расстояние проехал автомобиль?
Ответить
Литература
Задание 4 . пожалуйста!
Ответить
Русский язык
Проверочное слово к слову тюльпан
Ответить
Алгебра
Упростите выражение: 3х(в 5 степени)*4ху*(-2ху(в 6 степени)и все это в 4 степени))
Ответить
Биология
1)Определите какие гаметы образует организм с генотипом ВВТт? 2) У человека карий ??вет глаз доминирует над голубым, а праворукие над леворукими....
Ответить