1)Определите какие гаметы образует организм с генотипом ВВТт? 2) У человека карий ??вет глаз доминирует над голубым, а праворукие над леворукими. Голубоглазый гетерозиготный правша женился на гетерозиготной кареглазой левша. К...

Биология

1)Определите какие гаметы образует организм с генотипом ВВТт? 2) У человека карий ??вет глаз доминирует над голубым, а праворукие над леворукими. Голубоглазый гетерозиготный правша женился на гетерозиготной кареглазой левша. Какие ожидидаются дети?

Автор: Гость