1)Определите какие гаметы образует организм с генотипом ВВТт? 2) У человека карий ??вет глаз доминирует над голубым, а праворукие над леворукими. Голубоглазый гетерозиготный правша женился на гетерозиготной кареглазой левша. К...

Биология
1)Определите какие гаметы образует организм с генотипом ВВТт? 2) У человека карий ??вет глаз доминирует над голубым, а праворукие над леворукими. Голубоглазый гетерозиготный правша женился на гетерозиготной кареглазой левша. Какие ожидидаются дети?
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Гость:
Кареглазый правша вроде
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