Каково строение нервной системы человека ? На какие виды она делится ?
Биология
Каково строение нервной системы человека ? На какие виды она делится ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нервная система состоит из: Головного мозга и Спинного мозга и из нервов и узлов. Делится на центральную (Головной мозг и спинной) и Перефирическую (нервы и узлы).
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