Запиши в виде десятичной дроби. 3,2% =
Математика
Запиши в виде десятичной дроби. 3,2% =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пдмданрмол ответ : 0,032
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