ВЫПИШИ ИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВСЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ. ОПРЕДЕЛИ , КАКОЙ ЧАСТЬЮ РЕЧИ ЯВЛЯЕТСЯ Г??АВНОЕ СЛОВО В КАЖДОМ СЛОВОСОЧЕТАНИИ. ПОД ЛЕГКИМ ДУНОВЕНИЕМ ЗНОЙНОГО ВЕТРА МОРЕ ВЗДРАГИВАЛО И ПОКРЫВАЛОСЬ МЕЛКОЙ РЯБЬЮ.
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ВЫПИШИ ИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВСЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ. ОПРЕДЕЛИ , КАКОЙ ЧАСТЬЮ РЕЧИ ЯВЛЯЕТСЯ Г??АВНОЕ СЛОВО В КАЖДОМ СЛОВОСОЧЕТАНИИ. ПОД ЛЕГКИМ ДУНОВЕНИЕМ ЗНОЙНОГО ВЕТРА МОРЕ ВЗДРАГИВАЛО И ПОКРЫВАЛОСЬ МЕЛКОЙ РЯБЬЮ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПОД ЛЕГКИМ ДУНОВЕНИЕМ ЗНОЙНОГО ВЕТРА МОРЕ ВЗДРАГИВАЛО И ПОКРЫВАЛОСЬ МЕЛКОЙ РЯБЬЮ. - - - - - под лёгким ← дуновением (гл. - существительное) под дуновением (гл. - существительное) → ветра знойного ← ветра (гл. - сущ.) покрывалось (гл. - глагол) → рябью мелкой ← рябью (гл. - существительное)
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