ВЫПИШИ ИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВСЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ. ОПРЕДЕЛИ , КАКОЙ ЧАСТЬЮ РЕЧИ ЯВЛЯЕТСЯ Г??АВНОЕ СЛОВО В КАЖДОМ СЛОВОСОЧЕТАНИИ. ПОД ЛЕГКИМ ДУНОВЕНИЕМ ЗНОЙНОГО ВЕТРА МОРЕ ВЗДРАГИВАЛО И ПОКРЫВАЛОСЬ МЕЛКОЙ РЯБЬЮ.

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ВЫПИШИ ИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВСЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ. ОПРЕДЕЛИ , КАКОЙ ЧАСТЬЮ РЕЧИ ЯВЛЯЕТСЯ Г??АВНОЕ СЛОВО В КАЖДОМ СЛОВОСОЧЕТАНИИ. ПОД ЛЕГКИМ ДУНОВЕНИЕМ ЗНОЙНОГО ВЕТРА МОРЕ ВЗДРАГИВАЛО И ПОКРЫВАЛОСЬ МЕЛКОЙ РЯБЬЮ.

Автор: Гость