ВЫПИШИ ИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВСЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ. ОПРЕДЕЛИ , КАКОЙ ЧАСТЬЮ РЕЧИ ЯВЛЯЕТСЯ Г??АВНОЕ СЛОВО В КАЖДОМ СЛОВОСОЧЕТАНИИ. ПОД ЛЕГКИМ ДУНОВЕНИЕМ ЗНОЙНОГО ВЕТРА МОРЕ ВЗДРАГИВАЛО И ПОКРЫВАЛОСЬ МЕЛКОЙ РЯБЬЮ.

Русский язык
ВЫПИШИ ИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВСЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ. ОПРЕДЕЛИ , КАКОЙ ЧАСТЬЮ РЕЧИ ЯВЛЯЕТСЯ Г??АВНОЕ СЛОВО В КАЖДОМ СЛОВОСОЧЕТАНИИ. ПОД ЛЕГКИМ ДУНОВЕНИЕМ ЗНОЙНОГО ВЕТРА МОРЕ ВЗДРАГИВАЛО И ПОКРЫВАЛОСЬ МЕЛКОЙ РЯБЬЮ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПОД ЛЕГКИМ ДУНОВЕНИЕМ ЗНОЙНОГО ВЕТРА МОРЕ ВЗДРАГИВАЛО И ПОКРЫВАЛОСЬ МЕЛКОЙ РЯБЬЮ. - - - - -  под лёгким  ← дуновением (гл. - существительное) под  дуновением (гл. -  существительное) → ветра знойного  ← ветра (гл. - сущ.) покрывалось (гл. - глагол)  → рябью мелкой  ← рябью (гл. - существительное)
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