Выпиши из сказки .маленькии принц. любимые цитаты которые тебе хочется запомнить
Литература
Выпиши из сказки .маленькии принц. любимые цитаты которые тебе хочется запомнить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Если ты сумеешь правильно судить сам себя, значит ты действительно мудр. 2.Слова только мешают понимать друг друга. 3.Это очень печально — когда забывают друзей. Не у всякого был друг.
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