Выпиши наречия вместе с теми словами, к которым они относятся. Вот солнце коснулось тихой воды у берега. Восходя все выше, оно благословляет, греет оголенную ,озябшую землю. Я видел восход солнца в этом месте десятки раз, и все...
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Выпиши наречия вместе с теми словами, к которым они относятся. Вот солнце коснулось тихой воды у берега. Восходя все выше, оно благословляет, греет оголенную ,озябшую землю. Я видел восход солнца в этом месте десятки раз, и всегда передо мною рождался новый мир, по-новому красивый. Я как-то особенно люблю солнце, мне нравится само имя его, сладкие звуки имени, звон, скрытый в них.
Ответ(ы):
Гость:
1.восходя все выше(но это деепричастный оборот) 2.Особенно люблю
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