Как можно силой 1Н получить давление 10Н/см в квадрате?

Физика
Как можно силой 1Н получить давление 10Н/см в квадрате?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
F=1 Н    P=10 н/см2    S- ? P=F/S S=F/P=1/10=0,1 см2 Ответ: сила должна действовать на площaдь поверхности S=0,1 см2
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