Замените числа ближайшими десятками и вычеслите приближенно ответ номер 2 помоги??е пожалуйста за ранее спасибо
Математика
Замените числа ближайшими десятками и вычеслите приближенно ответ номер 2 помоги??е пожалуйста за ранее спасибо
Ответ(ы):
Гость:
30+60=90 60-20=40 70+20=90 40+50=90 20+60=80 Короче, если число оканчивается цифрой меньше 5-и, округляйте в меньшую сторону, а если больше 5-и, то в большую сторону.
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