выпиши по порядку словосочетания, в которых собирательные числительные употребл??ются с существительными. 1) обозначающими лиц мужского пола. 2)обозначающими детёнышей животных. 3)имеющими только форму множественного числа или ...
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выпиши по порядку словосочетания, в которых собирательные числительные употребл??ются с существительными. 1) обозначающими лиц мужского пола. 2)обозначающими детёнышей животных. 3)имеющими только форму множественного числа или обозначающими парные предметы. Сделай вывод о том, с какими сущ. употребляются собирательные числительные. Двое козлят, четверо друзей, трое ножниц, пятеро учеников, семеро козлят, двое брюк, двое саней, пятеро щенят. быстрее только
Ответ(ы):
Гость:
1) четверо друзей, пятеро учеников2) двое козлят, семеро козлят, пятеро щенят3) трое ножниц, двое брюк, двое саней Собирательные существительные употребляются: - с сущ., которые называют лиц мужского пола- с названиями детенышей животных- с сущ., имеющими формы только мн.ч.- с сущ., называющими парные предметы
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