Выпиши предложение с однородными членами определи падеж у существительных . В ночном небе появились первые звездочки. Теплый ветерок играет с колосками пшеницы и ржи. В знойной степи качается наверху колос Тонкая корочка ль...
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Выпиши предложение с однородными членами определи падеж у существительных . В ночном небе появились первые звездочки. Теплый ветерок играет с колосками пшеницы и ржи. В знойной степи качается наверху колос Тонкая корочка льда затянула озеро и пруд
Ответ(ы):
Гость:
Тонкая корочка льда затянула озеро и пруд. Теплый ветерок играет с колосками пшеницы и ржи.
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