Выпиши слова в корнях которых есть безударные гласные слова в корнях которых есть опасные места для парных по звонкости согласные подчеркни опасные места хорошо Мишке зимой в берлоге никаких забот и без этой довольный развалилс...
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Выпиши слова в корнях которых есть безударные гласные слова в корнях которых есть опасные места для парных по звонкости согласные подчеркни опасные места хорошо Мишке зимой в берлоге никаких забот и без этой довольный развалился медведь старые ягодах орешках прошлого года
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берлоге, забот, медведь.
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