Выпиши слова в корнях которых есть безударные гласные слова в корнях которых есть опасные места для парных по звонкости согласные подчеркни опасные места хорошо Мишке зимой в берлоге никаких забот и без этой довольный развалилс...

Русский язык
Выпиши слова в корнях которых есть безударные гласные слова в корнях которых есть опасные места для парных по звонкости согласные подчеркни опасные места хорошо Мишке зимой в берлоге никаких забот и без этой довольный развалился медведь старые ягодах орешках прошлого года
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берлоге, забот, медведь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Плиз помогите 11.11 а Заранее спасибо
Ответить
Русский язык
Какой синонимум у слова шедевр
Ответить
Литература
Ребят, пожалуйста, помогите написать образ Ольги из произведения "Евгений Онегин".
Ответить
Русский язык
Здраствуйте!Помогите сделать задание пожалуйста!
Ответить
Литература
Какую роль портретных описаний выполняют эпизоды появления Пугачева(вожатый,при??туп,незваный гость,мятежная слобода)из Капитанской дочки. Помогите...
Ответить