Выпиши словосочетания в которых есть слово речка.задай к нему вопросы и определи ??адежи.
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Выпиши словосочетания в которых есть слово речка.задай к нему вопросы и определи ??адежи.
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Гость:
Речка - печка РЕЧКА - сечка
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