Выпиши сначала однокоренные слова, затем-форма одного того же слова Звезда, лунн??й, ночевать, на луне, звёздный, ночь, о звезде, лунному, ночной, звёздочек, звёздных, ночевали, ночи, темнота, звёздочка, луна, ленные
Русский язык
Выпиши сначала однокоренные слова, затем-форма одного того же слова Звезда, лунн??й, ночевать, на луне, звёздный, ночь, о звезде, лунному, ночной, звёздочек, звёздных, ночевали, ночи, темнота, звёздочка, луна, ленные
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