Выпиши в один столбец суммы , а в другой -разности чисел и выполни вычисление
Математика
Выпиши в один столбец суммы , а в другой -разности чисел и выполни вычисление
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Гость:
А что выписать то????
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