Выпиши выделенные слова с безударными гласными как произносятся безударные глас??ые как его проверить как велика моя земля как широки просторы озера озера реки и поля леса и степи горы раскинулась Моя страна от севера до юга Ко...

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Выпиши выделенные слова с безударными гласными как произносятся безударные глас??ые как его проверить как велика моя земля как широки просторы озера озера реки и поля леса и степи горы раскинулась Моя страна от севера до юга Когда в одном краю весна в другом снега вьюга
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Велика-велик широки-широк озера-озеро поля-поле моя-мой краю-край
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