Выпиши выделенные слова с безударными гласными как произносятся безударные глас??ые как его проверить как велика моя земля как широки просторы озера озера реки и поля леса и степи горы раскинулась Моя страна от севера до юга Ко...

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Выпиши выделенные слова с безударными гласными как произносятся безударные глас??ые как его проверить как велика моя земля как широки просторы озера озера реки и поля леса и степи горы раскинулась Моя страна от севера до юга Когда в одном краю весна в другом снега вьюга

Автор: Гость