Выпишите граматические основы Дмитрий Иванович Менделеев страстно любил живопись, бывал на каждой выставке и коллекционировал репродукции. Он даже писал стихи об изобразительном искусстве. Он любил мастерить чемоданы. И очень...

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Дмитрий Иванович Менделеев(кто? Дмитрий Иванович Менделеев. Подчёркиваем, как подлежащее, в предложении играет роль существительного) страстно любил( это будет сказуемое, в предложении играет роль глагола. Подчёркиваем двумя чертами вместе с "страстно") живопись, бывал(глагол, подчёркиваем двумя чертами) на каждой выставке и (союз, который связывает однородные члены предложения, берём в кружок) коллекционировал(что делал? Коллекционировал. В предложении играет роль сказуемого, подчёркиваем двумя чертами) репродукции. Он(кто? Он. Это место даже писал стихи об изобразительном искусстве. Он любил мастерить чемоданы. И очень гордился, когда о нем говорили «Вот идет чемоданных дел мастер! имение, подчёркиваем, как существительное, т.е. одной чертой. Подписываем, что это местоимение - мест.)А еще он(местоимение) разрабатывал(глагол) рецептуру для приготовления… варенья! Возьмите(глагол) солиднейший дореволюционный энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, и вам встретится(глагол) немало статей, отмеченных греческой буквой «дельта». Эти статьи(существительное) не принесли(глагол. Подчёркиваем вместе с частицей "не") их автору мировой славы, зато вы(местоимение) можете узнать(глагол. Подчёркиваем вместе с "узнать" т.к. без него не понятно, что можно сделать) из них о различных способах обращения фруктов и(союз, заключаем в кружок) ягод(это однородные члены предложения, их обособляем на письме, как дополнение, т.е отрывистой линией ---) в полезные и восхитительные по вкусу домашние заготовки!