Выпишите грамматическую основу предложения: Волны не обрушивались на низкий берег ,а тихо и неторопливо наползали на песок и также медленно и беззвучно откатывались, оставляя на песке белую каемку пены .
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Выпишите грамматическую основу предложения: Волны не обрушивались на низкий берег ,а тихо и неторопливо наползали на песок и также медленно и беззвучно откатывались, оставляя на песке белую каемку пены .
Ответ(ы):
Гость:
Вроде так: Подлежащее:волны Сказуемые:не обрушивались,наползали,откатывались,оставляя. Определения:низкий,безвучно,белую. Предлоги:на(низкий берег),а(тихо),на(песок),на(песке). Союз:и(также),и(беззвучно). Дополнения:берег,песок,песке,каемку пены. Обстоятельства:тихо,также,медленно,неторопливо.
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