Выпишите грамматическую основу предложения: Волны не обрушивались на низкий берег ,а тихо и неторопливо наползали на песок и также медленно и беззвучно откатывались, оставляя на песке белую каемку пены .

Русский язык

Выпишите грамматическую основу предложения: Волны не обрушивались на низкий берег ,а тихо и неторопливо наползали на песок и также медленно и беззвучно откатывались, оставляя на песке белую каемку пены .

Автор: Гость