Выпишите из предложений грамматические основы укажите в какой форме стоят глаголы-сказуемые. 1)Редеет облаков летучая гряда 2)Лишь бы день над землёю не гас 3)Ещё я долго буду петь 4)Пусть струится над твоей избушкой тот в...
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Выпишите из предложений грамматические основы укажите в какой форме стоят глаголы-сказуемые. 1)Редеет облаков летучая гряда 2)Лишь бы день над землёю не гас 3)Ещё я долго буду петь 4)Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет 5)О чем ты воешь,ветр ночной? 6)Мой конь и доныне носил бы меня 7)Храни меня,мой талисман 8)Ещё природа не проснулась но сквозь редеющего сна весну послушала она и ей недовольно улыбнулась 9)Ох,лето красное любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль,да комары,да мухи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9. Любил бы я ( = - ), не зной, да пыль,да комары,да мухи ( - , да -, да - , да - ). Глагол в форме условного наклонения , в ед.ч., м.р., 8.Природа не проснулась ( - = ), послушала она и улыбнулась ( = - и = ). Глаголы стоят в форме изъявительного наклонения, прошедшего времени ,в ед.ч., ж.р. 7.Храни ( = ). Глагол стоит в форме повелительного наклонения , в ед.ч., 2 лице, 6.Конь носил бы. ( - = ). Глагол в форме условного наклонения, в ед.ч., м.р. 5.Ты воешь ( - = ). Глагол в форме изъявительного наклонения, в ед.ч., 2 л., настоящего времени. 4. Струится свет ( = - ). Глагол в форме изъявительного наклонения, в ед.ч., настоящего времени, 3 л. 3.Я буду петь ( - = ). Глагол в форме изъявительного наклонения, в ед.ч., будущем сложном времени, 1 лице. 2. День не гас ( - = ) Глагол в форме изъявительного наклонения , в ед.ч., прош.времени, м.р. 1.Редеет гряда ( = - ). Глагол в форме изъявительного наклонения, в ед.ч., наст. времени, 3 лицо.
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