Выпишите из словаря учебника стр141 одну пару близких по значению слов, которые отвечают на вопрос какой

Русский язык
Выпишите из словаря учебника стр141 одну пару близких по значению слов, которые отвечают на вопрос какой
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как ответить на этот вопрос???
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ЗНАТОКИ АНГЛИЙСКОГО!!!!!Пожалуйста придумайте по 2 предложения на английском со сл??вами: обмен-swap решать(что-то делать)-decide заботиться;...
Ответить
Русский язык
Найди какие согласные заблудились Исправь ошибку. у вратаря Большой улов влетело в сетку пять волов
Ответить
Русский язык
Написать сочинение на тему портрет мамы
Ответить
Русский язык
Морфемный разбор слова на берегах
Ответить
Биология
Не понимаю,помогите пожалуйста Определите соотношение генотипов в потомстве при скрещивании гетерозиготных растений ночной красавицы а)25% АА...
Ответить