Выпишите из словаря учебника стр141 одну пару близких по значению слов, которые отвечают на вопрос какой
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Выпишите из словаря учебника стр141 одну пару близких по значению слов, которые отвечают на вопрос какой
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