ЗНАТОКИ АНГЛИЙСКОГО!!!!!Пожалуйста придумайте по 2 предложения на английском со сл??вами: обмен-swap решать(что-то делать)-decide заботиться;относиться;лечить-treate нуждаться-turn up предлагать-offer Заранее спасибо;3
Английский язык
ЗНАТОКИ АНГЛИЙСКОГО!!!!!Пожалуйста придумайте по 2 предложения на английском со сл??вами: обмен-swap решать(что-то делать)-decide заботиться;относиться;лечить-treate нуждаться-turn up предлагать-offer Заранее спасибо;3
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