ЗНАТОКИ АНГЛИЙСКОГО!!!!!Пожалуйста придумайте по 2 предложения на английском со сл??вами: обмен-swap решать(что-то делать)-decide заботиться;относиться;лечить-treate нуждаться-turn up предлагать-offer Заранее спасибо;3

Английский язык

ЗНАТОКИ АНГЛИЙСКОГО!!!!!Пожалуйста придумайте по 2 предложения на английском со сл??вами: обмен-swap решать(что-то делать)-decide заботиться;относиться;лечить-treate нуждаться-turn up предлагать-offer Заранее спасибо;3

Автор: Гость