Выпишите из стихотворения существительное мужского рода не 2 склонения, в той фор??е, в какой оно употреблено в тексте. Стихотворение: Владимир Приходько "Про снег" Шорох какой-то слышишь, Если глядишь в окно. Падает сне...

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Выпишите из стихотворения существительное мужского рода не 2 склонения, в той фор??е, в какой оно употреблено в тексте. Стихотворение: Владимир Приходько "Про снег" Шорох какой-то слышишь, Если глядишь в окно. Падает снег на крыши, Точно в немом кино. Падает снег на крыши, Будто лебяжий пух. Слышишь или не слышишь, А напрягаешь слух. То лежит, отдыхает. Путь, что ли, был далек? То над рекой порхает. Легкий, как мотылек. Чистый настил на крыше – Скатертью на столе. Слышишь или не слышишь Хруст полотна во мгле? Слышишь или не слышишь? Шепчется, шебуршит. Падает снег на крыши, Снег за окном кружит. Кажется, что он сладкий. Вот бы сбежать к реке, Вот бы лизнуть украдкой Звездочку на руке!

Автор: Гость