Выпишите из выделенной части предложения все словосочетания с главным словом-глаголом. Выпал снег и ВСЁ ЖИВОЕ В ЛЕСУ СОЕДИНИЛ ЦЕПОЧКОЙ СЛЕДОВ.

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Выпишите из выделенной части предложения все словосочетания с главным словом-глаголом. Выпал снег и ВСЁ ЖИВОЕ В ЛЕСУ СОЕДИНИЛ ЦЕПОЧКОЙ СЛЕДОВ.
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Гость:
Соеденил цепочкой, соеденил в лесу, соеденил живое
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