Прочитайте выражение используя слова сумма,разность,произведение,частное,квадрат числа,куб числа(262-265) пожалуйста ответте и СРОЧНО a)3+15; г)15:3; ж)(15*3)²; к)8²+9²;
Математика
Прочитайте выражение используя слова сумма,разность,произведение,частное,квадрат числа,куб числа(262-265) пожалуйста ответте и СРОЧНО a)3+15; г)15:3; ж)(15*3)²; к)8²+9²;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a)3+15; сумма 3 и 15 г)15:3; частное 5 к 3 ж)(15*3)²; квадрат произведения 15 на 3 к)8²+9²; сумма квадрата 8 и квадрата 9.А кубов и нет совсем :)
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